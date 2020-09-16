Генсек ООН рассказал о ключевом годе для жизни организации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что следующий год будет критически важным для жизни всей всемирной организации.

Как сообщает ТАСС, об этом он заявил во время своего выступления на торжественном открытии юбилейной 75-й сессии Генассамблеи.

«Этот год будет ключевым в жизни нашей организации. Мы должны продолжать реагировать на непосредственное влияние пандемии коронавируса путём укрепления систем здравоохранения и оказания поддержки развитию и справедливому распределению лекарственных средств и вакцин», — сказал он.

Вместе с этим глава организации выразил уверенность в том, что необходимо также вести активную восстановительную работу «на базе Повестки-2030 и Парижского соглашения».

Ранее Гутерреш предложил считать вакцины от COVID-19 общественным достоянием.

9 сентября стало известно, что создатели российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» выражают готовность сделать препарат доступным для людей по всему миру.