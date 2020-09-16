Генсек ООН рассказал о ключевом годе для жизни организации
- Reuters
Как сообщает ТАСС, об этом он заявил во время своего выступления на торжественном открытии юбилейной 75-й сессии Генассамблеи.
«Этот год будет ключевым в жизни нашей организации. Мы должны продолжать реагировать на непосредственное влияние пандемии коронавируса путём укрепления систем здравоохранения и оказания поддержки развитию и справедливому распределению лекарственных средств и вакцин», — сказал он.
Вместе с этим глава организации выразил уверенность в том, что необходимо также вести активную восстановительную работу «на базе Повестки-2030 и Парижского соглашения».
Ранее Гутерреш предложил считать вакцины от COVID-19 общественным достоянием.
9 сентября стало известно, что создатели российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» выражают готовность сделать препарат доступным для людей по всему миру.