Генсек ООН рассказал о ключевом годе для жизни организации

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что следующий год будет критически важным для жизни всей всемирной организации.
Генсек ООН рассказал о ключевом годе для жизни организации
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, об этом он заявил во время своего выступления на торжественном открытии юбилейной 75-й сессии Генассамблеи.

«Этот год будет ключевым в жизни нашей организации. Мы должны продолжать реагировать на непосредственное влияние пандемии коронавируса путём укрепления систем здравоохранения и оказания поддержки развитию и справедливому распределению лекарственных средств и вакцин», — сказал он.

Вместе с этим глава организации выразил уверенность в том, что необходимо также вести активную восстановительную работу «на базе Повестки-2030 и Парижского соглашения».

Ранее Гутерреш предложил считать вакцины от COVID-19 общественным достоянием.

9 сентября стало известно, что создатели российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» выражают готовность сделать препарат доступным для людей по всему миру.

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