Помпео напомнил компаниям мира о рисках нарушения санкций против Ирана
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«Мы воспользуемся всеми инструментами в дипломатическом арсенале Америки, чтобы гарантировать выполнение тех возвращаемых резолюций Совета Безопасности ООН. Честно говоря, я уверен, что компании по всему миру осознают риск нарушения резолюций Совета Безопасности ООН и будут их выполнять», — сказал Помпео.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции ООН против Ирана вступают в силу, несмотря на то что в организации не согласны с этим.
Он отметил, что США примут меры против «нарушителей» этих санкций.
После этого в МИД России заявили, что Совет Безопасности ООН не предпринимал никаких действий, которые приводили бы к возобновлению прежних санкций в отношении Ирана, а США «продолжают вводить в заблуждение» международное сообщество.