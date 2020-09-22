Помпео напомнил компаниям мира о рисках нарушения санкций против Ирана

Американский госсекретарь Майк Помпео ожидает, что компании по всему миру осознают риск нарушения санкций против Ирана. Об этом он сказал в интервью The Media Line.

«Мы воспользуемся всеми инструментами в дипломатическом арсенале Америки, чтобы гарантировать выполнение тех возвращаемых резолюций Совета Безопасности ООН. Честно говоря, я уверен, что компании по всему миру осознают риск нарушения резолюций Совета Безопасности ООН и будут их выполнять», — сказал Помпео.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции ООН против Ирана вступают в силу, несмотря на то что в организации не согласны с этим.

Он отметил, что США примут меры против «нарушителей» этих санкций.

После этого в МИД России заявили, что Совет Безопасности ООН не предпринимал никаких действий, которые приводили бы к возобновлению прежних санкций в отношении Ирана, а США «продолжают вводить в заблуждение» международное сообщество.