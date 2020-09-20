МИД России призвал США перестать высказываться от имени СБ ООН

Министерство иностранных дел России призвало США «взглянуть правде в глаза и перестать высказываться от имени СБ ООН» по поводу якобы восстановления санкций против Ирана.

«Утверждать теперь, что санкционные резолюции в отношении Ирана восстановлены, значит выдавать желаемое за действительное. Надеемся, что у американских коллег хватит мужества взглянуть, наконец, правде в глаза и перестать высказываться от имени СБ ООН», — говорится в заявлении официального представителя российского МИД Марии Захаровой.

В ведомстве добавили, «что нелегитимные инициативы и действия США» по определению не могут иметь международно-правовых последствий для других стран и «приводить к появлению у них обязательств по ограничению законного сотрудничества с Ираном».

«Усилия по сохранению и обеспечению устойчивой реализации СВПД будут продолжены. Резолюция СБ ООН 2231 действует в неизменном виде, а вытекающие из неё обязательства должны выполняться в изначально согласованном режиме и объёме на основе принципа взаимности всеми государствами», — сообщили в министерстве.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции ООН против Ирана вступают в силу, несмотря на то что в организации не согласны с этим.

Он отметил, что США примут меры против «нарушителей» этих санкций.

После этого в МИД России заявили, что Совет Безопасности ООН не предпринимал никаких действий, которые приводили бы к возобновлению прежних санкций в отношении Ирана, а США «продолжают вводить в заблуждение» международное сообщество.