В КСИР намерены мстить лишь причастным к убийству Сулеймани

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Командующий иранским Корпусом стражей Исламской революции Хосейн Салами заявил, что целью мести за генерала Касема Сулеймани являются только те, кто участвовал в его убийстве.
В КСИР намерены мстить лишь причастным к убийству Сулеймани
  • Reuters

«Решительная, серьёзная и реальная» месть за убийство Сулеймани будет осуществлена честно, справедливо, заслуженно, «и не в отношении женщины-посла в ЮАР», заявил Салами.

«Мы нанесём удар по людям, которые прямо или косвенно сыграли роль в мученической смерти великого человека», — приводит его слова Tasnim.

Ранее газета Politico со ссылкой на источник сообщила, что в США обвиняют иранское правительство в том, что оно якобы рассматривает возможность убийства американского посла в ЮАР Ланы Маркс как ответ на убийство генерала Касема Сулеймани.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты с соответствующей серьёзностью относятся к публикации.

После этого американский президент Дональд Трамп пригрозил Ирану, что в том случае, если Тегеран совершит нападение на представителей США, Вашингтон ответит «в тысячу раз масштабнее».

В конце июня Тегеран выдал ордер на арест Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству Сулеймани.

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