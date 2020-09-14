СМИ: в США обвинили Иран в подготовке убийства американского посла в ЮАР

В США обвинили иранское правительство в том, что оно якобы рассматривает возможность убийства американского посла в ЮАР Ланы Маркс как ответ на убийство генерала Касема Сулеймани, сообщает газета Politico со ссылкой на источник.

Отмечается, что неназванные чиновники сообщили газете, что им было известно об угрозе послу ещё в марте.

По данным источника, в последние недели информация об угрозе стала более явной.

Издание заявляет, что к данному заговору причастны власти Ирана.

21 июля иранский духовный лидер Али Хаменеи заявил, что Иран не забудет убийство американскими военными генерала Касема Сулеймани и ответит американцам.