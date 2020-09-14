СМИ: в США обвинили Иран в подготовке убийства американского посла в ЮАР

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В США обвинили иранское правительство в том, что оно якобы рассматривает возможность убийства американского посла в ЮАР Ланы Маркс как ответ на убийство генерала Касема Сулеймани, сообщает газета Politico со ссылкой на источник.
СМИ: в США обвинили Иран в подготовке убийства американского посла в ЮАР
  • © Nazanin Tabatabaee/WANA

Отмечается, что неназванные чиновники сообщили газете, что им было известно об угрозе послу ещё в марте.

По данным источника, в последние недели информация об угрозе стала более явной.

Издание заявляет, что к данному заговору причастны власти Ирана.

21 июля иранский духовный лидер Али Хаменеи заявил, что Иран не забудет убийство американскими военными генерала Касема Сулеймани и ответит американцам.

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