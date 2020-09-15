Помпео оценил публикации о подготовке покушения на посла США в ЮАР
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«Мы относимся к такого рода обвинениям серьёзно. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы защитить всех без исключения сотрудников Госдепартамента, как и солдат, военных моряков, морских пехотинцев», — цитирует ТАСС Помпео.
Глава Госдепартамента подчеркнул, что не может комментировать сведения, предоставленные американскими спецслужбами, на которые ссылалось в своём материале издание Politico.
Ранее в США обвинили иранское правительство в том, что оно якобы рассматривает возможность убийства американского посла в ЮАР Ланы Маркс как ответ на убийство генерала Касема Сулеймани.