Помпео оценил публикации о подготовке покушения на посла США в ЮАР

Короткая ссылка
Госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News заявил, что Соединённые Штаты с соответствующей серьёзностью относятся к публикации американских СМИ о якобы подготовке Ираном покушения на посла США в ЮАР.
Помпео оценил публикации о подготовке покушения на посла США в ЮАР
  • Reuters

«Мы относимся к такого рода обвинениям серьёзно. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы защитить всех без исключения сотрудников Госдепартамента, как и солдат, военных моряков, морских пехотинцев», — цитирует ТАСС Помпео.

Глава Госдепартамента подчеркнул, что не может комментировать сведения, предоставленные американскими спецслужбами, на которые ссылалось в своём материале издание Politico.

Ранее в США обвинили иранское правительство в том, что оно якобы рассматривает возможность убийства американского посла в ЮАР Ланы Маркс как ответ на убийство генерала Касема Сулеймани.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить