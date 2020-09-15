Помпео оценил публикации о подготовке покушения на посла США в ЮАР

Госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News заявил, что Соединённые Штаты с соответствующей серьёзностью относятся к публикации американских СМИ о якобы подготовке Ираном покушения на посла США в ЮАР.

«Мы относимся к такого рода обвинениям серьёзно. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы защитить всех без исключения сотрудников Госдепартамента, как и солдат, военных моряков, морских пехотинцев», — цитирует ТАСС Помпео.

Глава Госдепартамента подчеркнул, что не может комментировать сведения, предоставленные американскими спецслужбами, на которые ссылалось в своём материале издание Politico.

Ранее в США обвинили иранское правительство в том, что оно якобы рассматривает возможность убийства американского посла в ЮАР Ланы Маркс как ответ на убийство генерала Касема Сулеймани.