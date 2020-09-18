Суд в Польше получил ходатайство об аресте российских авиадиспетчеров
- © Илья Питалев
- РИА Новости
«Ходатайства зарегистрированы. Даты заседаний пока не назначены», — приводит ТАСС сообщение суда.
16 сентября польская прокуратура потребовала арестовать трёх авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный в день крушения Ту-154 Качиньского.
Россия резко осудила это решение, МИД исключил возможность выдачи российских диспетчеров Польше.
Самолёт Качиньского разбился в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный, в результате чего погибли 96 членов польской делегации.