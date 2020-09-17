В Индии за сутки зафиксировали рекордное число новых случаев COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на данные Минздрава.
Общее число инфицированных в Индии составило 5 118 253.
За прошедшие 24 часа в стране умерли 1132 пациента с COVID-19, в результате чего общее число жертв возросло до 83 198.
Отмечается, что более 4 млн человек выздоровели после коронавируса.
Ранее Россия заключила соглашение с индийскими компаниями на производство более 300 млн доз в год российской вакцины против коронавируса «Спутник V».