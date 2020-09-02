Россия заключила соглашение с Индией о производстве вакцины от COVID-19

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия заключила соглашение с индийскими компаниями на производство более 300 млн доз в год российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

Об этом он сказал в интервью телеканалу NDTV.

«Индийские эксперты видели, что делает российская вакцина. Мы уже заключили производственное соглашение с индийскими компаниями на производство более 300 млн доз российской вакцины в год», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, у российской стороны есть серьёзная поддержка индийских учёных и Россия «очень хорошо работает с Индией».

«И мы ответили на все вопросы, которые задавали. Был вопрос о публикации — публикация выйдет на этой неделе в крупном западном издании», — добавил он.

Также Дмитриев указал, что Россия получила запросы на более чем 1 млрд доз вакцины от коронавируса от разных стран.

Ранее посол России Сергей Акопов заявил, что Бразилия может стать центром производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для Латиноамериканского региона.

Доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.