Посол России: Бразилия может производить «Спутник V» для всего региона

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Бразилия может стать центром производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для Латиноамериканского региона, заявил посол России Сергей Акопов на слушаниях в комиссии нижней палаты бразильского парламента.
Посол России: Бразилия может производить «Спутник V» для всего региона
  • © REUTERS/Anton Vaganov

«Бразилия может стать одним из важнейших центров производства и распространения этого препарата не только у себя в стране, но и во всём регионе, а возможно, и в других странах», — цитирует его ТАСС.

В то же время глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что поставки российской вакцины в Бразилию могут начаться в ноябре текущего года.

«Мы готовы поставлять нашу вакцину на бразильский рынок, и эти поставки могут начаться в ноябре. И это очень сильно отличает российскую вакцину от других, потому что мы действительно считаем, что уже в ноябре — декабре мы можем поставлять значимое количество вакцины и штату Парана, и Бразилии в целом», — отметил он.

По его словам, РФПИ сотрудничает с фармацевтическими компаниями Uniao Quimica и A-Pharma.

«Пока у нас есть предварительные договорённости на 60 млн доз в год, но мы надеемся, что... мы можем найти ещё партнёров. Мы бы хотели в Бразилии производить около 200 млн доз вакцин в год», — подчеркнул глава РФПИ.

12 августа РФПИ и бразильский штат Парана договорились о производстве и продвижении российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

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