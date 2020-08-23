Замминистра обороны Бразилии готов испытать российскую вакцину от COVID-19

Короткая ссылка
Замминистра обороны Бразилии по военно-техническому сотрудничеству Маркус Дэго рассказал о готовности сотрудничать с российской стороной по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией и испытать на себе вакцину от COVID-19.
Замминистра обороны Бразилии готов испытать российскую вакцину от COVID-19
  • © РФПИ и Центр имени Гамалеи
  • РИА Новости

«Если мы посмотрим правде в глаза и проанализируем статистические выкладки, то ситуация с COVID-19 в Бразилии не такая плохая, как, например, в некоторых странах Европы», — сказал он, отметив, что ситуация в стране начинает стабилизироваться.

Как рассказал Дэго, бразильские власти видят, что разработанная в России вакцина находится на «продвинутой стадии».

«Если будет необходимо, мы готовы взаимодействовать с Россией в этой области, я лично готов побыть волонтёром и попробовать на себе эту вакцину», — заявил заместитель министра обороны в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2020».

12 августа Российский фонд прямых инвестиций и бразильский штат Парана договорились о производстве и продвижении российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

По данным на 23 августа, число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Бразилии достигло 3 582 362, выздоровели более 2,7 млн пациентов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить