Замминистра обороны Бразилии готов испытать российскую вакцину от COVID-19

Замминистра обороны Бразилии по военно-техническому сотрудничеству Маркус Дэго рассказал о готовности сотрудничать с российской стороной по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией и испытать на себе вакцину от COVID-19.

«Если мы посмотрим правде в глаза и проанализируем статистические выкладки, то ситуация с COVID-19 в Бразилии не такая плохая, как, например, в некоторых странах Европы», — сказал он, отметив, что ситуация в стране начинает стабилизироваться.

Как рассказал Дэго, бразильские власти видят, что разработанная в России вакцина находится на «продвинутой стадии».

«Если будет необходимо, мы готовы взаимодействовать с Россией в этой области, я лично готов побыть волонтёром и попробовать на себе эту вакцину», — заявил заместитель министра обороны в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2020».

12 августа Российский фонд прямых инвестиций и бразильский штат Парана договорились о производстве и продвижении российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

По данным на 23 августа, число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Бразилии достигло 3 582 362, выздоровели более 2,7 млн пациентов.