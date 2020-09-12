В Индии за сутки зафиксировано более 97 тысяч случаев коронавируса

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В Индии за сутки выявили 97 570 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 в стране превысило 4,6 млн.
В Индии за сутки зафиксировано более 97 тысяч случаев коронавируса
  • © REUTERS/Francis Mascarenhas

Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные Минздрава.

За прошедшие 24 часа в стране также умер 1201 пациент с COVID-19, в результате чего общее число жертв возросло до 77 472.

Отмечается, что более 3,6 млн человек выздоровели после коронавируса.

Ранее Россия заключила соглашение с индийскими компаниями на производство более 300 млн доз в год российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

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