В Индии за сутки зафиксировано более 97 тысяч случаев коронавируса
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Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные Минздрава.
За прошедшие 24 часа в стране также умер 1201 пациент с COVID-19, в результате чего общее число жертв возросло до 77 472.
Отмечается, что более 3,6 млн человек выздоровели после коронавируса.
Ранее Россия заключила соглашение с индийскими компаниями на производство более 300 млн доз в год российской вакцины против коронавируса «Спутник V».