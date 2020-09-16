Трамп рассказал о сроках появления вакцины от коронавируса в США
- Reuters
Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала ABC.
«Нам остались недели до неё. Может быть, три-четыре недели», — сказал он.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани сообщила, что американские власти намерены получить вакцину от коронавируса до конца 2020 года, несмотря на приостановку испытаний вакцины компанией AstraZeneca.
7 сентября Трамп заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции может быть создана в США в течение октября.