СМИ: Трамп потребовал ускорить разработку вакцины от коронавируса
- Reuters
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
Отмечается, что Трамп требует завершить разработку и обеспечить доставку вакцин в США до конца года. По данным издания, Трамп буквально «засыпал их вопросами о статусе разработки и планах распространения» препарата.
Как пишет издание, Трамп хочет иметь американскую вакцину в своём распоряжении до президентских выборов, которые пройдут 3 ноября, чтобы повысить свои шансы на переизбрание.
Ранее Трамп не исключил появления американской вакцины от COVID-19 в октябре.