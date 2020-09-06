СМИ: Трамп потребовал ускорить разработку вакцины от коронавируса

Президент США Дональд Трамп во время совещаний требует от руководства органов здравоохранения страны ускорить разработку вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что Трамп требует завершить разработку и обеспечить доставку вакцин в США до конца года. По данным издания, Трамп буквально «засыпал их вопросами о статусе разработки и планах распространения» препарата.

Как пишет издание, Трамп хочет иметь американскую вакцину в своём распоряжении до президентских выборов, которые пройдут 3 ноября, чтобы повысить свои шансы на переизбрание.

Ранее Трамп не исключил появления американской вакцины от COVID-19 в октябре.