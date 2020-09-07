Трамп подтвердил вероятность выпуска вакцины от коронавируса в октябре

Американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме вновь заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции может быть создана в США в течение октября.

Трансляция его выступления велась в Twitter.

«Под моим руководством мы выпустим вакцину в рекордное время... мы можем получить её в течение октября», — сказал Трамп.

Он отметил, что в обычных условиях на разработку вакцины «могло потребоваться два-три года».

«Возможно, это будет большой сюрприз. Народы мира будут счастливы», — заявил президент США.

Трамп также выразил уверенность в безопасности и эффективности американской вакцины от COVID-19.

В начале сентября Трамп заявил, что опытные образцы вакцины от коронавируса находятся на последних этапах испытаний, которые могут завершиться к октябрю.

The Washington Post со ссылкой на источники писала, что Трамп потребовал от руководства органов здравоохранения страны ускорить разработку вакцины от коронавируса.