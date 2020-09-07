Трамп подтвердил вероятность выпуска вакцины от коронавируса в октябре
- Reuters
Трансляция его выступления велась в Twitter.
«Под моим руководством мы выпустим вакцину в рекордное время... мы можем получить её в течение октября», — сказал Трамп.
Он отметил, что в обычных условиях на разработку вакцины «могло потребоваться два-три года».
«Возможно, это будет большой сюрприз. Народы мира будут счастливы», — заявил президент США.
Трамп также выразил уверенность в безопасности и эффективности американской вакцины от COVID-19.
В начале сентября Трамп заявил, что опытные образцы вакцины от коронавируса находятся на последних этапах испытаний, которые могут завершиться к октябрю.
The Washington Post со ссылкой на источники писала, что Трамп потребовал от руководства органов здравоохранения страны ускорить разработку вакцины от коронавируса.