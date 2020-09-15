Трамп рассмотрит сделку по TikTok с сооснователем Oracle

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Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен рассмотреть вопрос по сделке компаний Oracle и TikTok вместе с сооснователем, председателем совета директоров Oracle Ларри Элисоном.
Трамп рассмотрит сделку по TikTok с сооснователем Oracle
  • globallookpress.com

«Мы очень скоро примем решение. Я очень уважаю Ларри Элисона, я его знаю, долгое время он был замечательным парнем, мы посмотрим. Я слышал, что они очень близки к сделке. Вместе с Ларри Элисоном и Oracle мы рассмотрим сделку с TikTok», — приводит РИА Новости слова Трампа.

В начале августа Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября во избежание прекращения работы соцсети на территории США.

Он также подписал указ, запрещающий проводить какие-либо сделки с владеющей TikTok компанией ByteDance или её дочерними предприятиями.

В TikTok заявили, что данный указ угрожает подрывом доверия мирового бизнеса к приверженности США принципу верховенства закона.

Также Трамп заявлял, что американские компании Microsoft и Oracle могут быть заинтересованы в приобретении бизнеса TikTok в Соединённых Штатах.

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