В TikTok отреагировали на указ Трампа о мерах против компании

Короткая ссылка
В TikTok прокомментировали указ, запрещающий американским компаниям и частным лицам в юрисдикции США проводить какие-либо сделки с владеющей TikTok компанией ByteDance или её дочерними предприятиями.
В TikTok отреагировали на указ Трампа о мерах против компании
  • Reuters

В сообщении компании, опубликованном на её сайте, подчёркивается, что TikTok «никогда не делился пользовательскими данными с правительством Китая и не подвергал цензуре контент по его запросу».

В TikTok заявили, что «этот исполнительный указ угрожает подрывом доверия мирового бизнеса к приверженности США принципу верховенства закона, который служил магнитом для инвестиций и стимулировал экономический рост страны на протяжении десятилетий».

Ранее американский лидер Дональд Трамп подписал указ, который вступит в силу через 45 дней после опубликования, запрещающий американским компаниям и частным лицам в юрисдикции США проводить какие-либо сделки с владеющей TikTok компанией ByteDance или её дочерними предприятиями.

Трамп также потребовал, чтобы американское подразделение TikTok было продано Microsoft или другой американской компании до 15 сентября во избежание запрета на территории страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить