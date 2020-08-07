В TikTok отреагировали на указ Трампа о мерах против компании

В TikTok прокомментировали указ, запрещающий американским компаниям и частным лицам в юрисдикции США проводить какие-либо сделки с владеющей TikTok компанией ByteDance или её дочерними предприятиями.

В сообщении компании, опубликованном на её сайте, подчёркивается, что TikTok «никогда не делился пользовательскими данными с правительством Китая и не подвергал цензуре контент по его запросу».

В TikTok заявили, что «этот исполнительный указ угрожает подрывом доверия мирового бизнеса к приверженности США принципу верховенства закона, который служил магнитом для инвестиций и стимулировал экономический рост страны на протяжении десятилетий».

Ранее американский лидер Дональд Трамп подписал указ, который вступит в силу через 45 дней после опубликования, запрещающий американским компаниям и частным лицам в юрисдикции США проводить какие-либо сделки с владеющей TikTok компанией ByteDance или её дочерними предприятиями.

Трамп также потребовал, чтобы американское подразделение TikTok было продано Microsoft или другой американской компании до 15 сентября во избежание запрета на территории страны.