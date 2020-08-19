Трамп назвал потенциальных покупателей TikTok в США
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«Oracle — прекрасная компания... Думаю, Microsoft она нужна, Oracle тоже, и возможно, что и другим», — приводит его заявление в ходе выступления в Аризоне РИА Новости.
При этом Трамп потребовал от компаний в случае выкупа TikTok выплаты «значительной компенсации» Минфину США.
В начале августа Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября во избежание прекращения работы соцсети на территории США.
Он также подписал указ, запрещающий проводить какие-либо сделки с владеющей TikTok компанией ByteDance или её дочерними предприятиями.
В TikTok заявили, что данный указ угрожает подрывом доверия мирового бизнеса к приверженности США принципу верховенства закона.