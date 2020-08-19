Трамп назвал потенциальных покупателей TikTok в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские компании Microsoft и Oracle могут быть заинтересованы в приобретении подразделения китайской социальной сети TikTok в Соединённых Штатах.

«Oracle — прекрасная компания... Думаю, Microsoft она нужна, Oracle тоже, и возможно, что и другим», — приводит его заявление в ходе выступления в Аризоне РИА Новости.

При этом Трамп потребовал от компаний в случае выкупа TikTok выплаты «значительной компенсации» Минфину США.

В начале августа Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября во избежание прекращения работы соцсети на территории США.

Он также подписал указ, запрещающий проводить какие-либо сделки с владеющей TikTok компанией ByteDance или её дочерними предприятиями.

В TikTok заявили, что данный указ угрожает подрывом доверия мирового бизнеса к приверженности США принципу верховенства закона.