В Японии заявили о рекордном числе жителей в возрасте старше 100 лет

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В Японии впервые зарегистрировано более 80 тысяч местных жителей, которым исполнилось 100 и более лет.
В Японии заявили о рекордном числе жителей в возрасте старше 100 лет
  • © REUTERS/Toru Hanai

Соответствующие данные обнародовало Министерство здравоохранения, труда и благосостояния.

Сообщается, что в текущем году 41,8 тысячи человек отметили или отметят свой 100-летний юбилей. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос почти на 4,8 тысячи человек.

Отмечается, что людей, чей возраст превышает 100-летнюю отметку, по сравнению с прошлым годом стало на 9,1 тысячу человек больше.

При этом из 80 450 человек старше 100 лет 70 975 (88%) — женщины.

Ранее сообщалось, что на начало 2020 года в России проживали 22,6 тыс. человек старше 100 лет. 

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