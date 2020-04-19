Названо число россиян старше 100 лет

На начало 2020 года в России проживали 22,6 тыс. человек старше 100 лет. Об этом свидетельствуют расчёты RT на основе данных Росстата.

По сравнению с 2019 годом число долгожителей в стране выросло примерно на 10% (было 20,5 тыс.).

А за десять лет число жителей России в возрасте 100 лет и старше увеличилось почти в три раза — в 2010 году их было 7,6 тыс.

На начало 2020 года больше всего россиян в возрасте 100 лет и старше проживали в Москве (7,7 тыс. человек) и Санкт-Петербурге (3,5 тыс.), в Астраханской (752 человека) и Московской (689 человек) областях, а также в Краснодарском крае (413 человек).

Меньше всего долгожителей — в Магаданской области (6 человек), Ненецком автономном округе (8), Республике Алтай (9), Мурманской области (11) и в Республике Тыва (13).

Как ранее сообщали в Минздраве, средняя продолжительность жизни россиян по итогам восьми месяцев 2019 года составила 73,6 года.