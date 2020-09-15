В Рочестере уволили главу полиции из-за смерти афроамериканца

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Главу полицейского управления американского города Рочестер Ларона Синглтери уволили в связи со смертью афроамериканца Дэниела Пруда. Об этом решении объявила мэр города Лавли Уоррен.

Об этом сообщает NBC.

По словам Уоррен, расследование обстоятельств смерти Пруда подтвердило наличие серьёзных проблем в управлении полиции Рочестера.

Синглтери уволен за две недели до своей добровольной отставки.

Также на 30 дней от исполнения служебных обязанностей были отстранены начальник пресс-службы и юрисконсульт Рочестера.

Ранее весь командный состав Департамента полиции Рочестера объявил о своей отставке в связи со смертью афроамериканца, скончавшегося после задержания.

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