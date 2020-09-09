В США командиры полиции подали в отставку из-за смерти афроамериканца

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В американском городе Рочестер (штат Нью-Йорк) весь командный состав полиции уходит в отставку в связи со смертью афроамериканца Дэниела Пруда после задержания. Об этом заявила мэр Лавли Уоррен.
В США командиры полиции подали в отставку из-за смерти афроамериканца
  • Reuters

«Я хочу сообщить вам, что весь командный состав департамента полиции объявил о своём уходе, в том числе шеф полиции», — заявила она в ходе собрания городского совета.

Она не исключила, что могут быть и другие увольнения в полицейском департаменте.

Ранее в Рочестере отстранили от работы семерых сотрудников полиции в связи со смертью в марте афроамериканца Пруда после задержания. 

По имеющимся данным, Пруд бегал по улице без одежды в состоянии наркотического опьянения и кричал, что заражён коронавирусом. В ходе задержания полицейские надели ему на голову мешок, чтобы предохранять окружающих от плевков, и прижимали его к асфальту.

В итоге мужчина потерял сознание и был госпитализирован. Он умер в больнице через несколько дней.

В начале сентября в Рочестере прошли акции протеста против расизма.

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