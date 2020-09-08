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В США произошли столкновения митингующих с полицией во время протеста

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В американском городе Рочестер произошли столкновения митингующих с полицией во время акции протеста против расизма.
В США произошли столкновения митингующих с полицией во время протеста
  • Reuters
  • © Brendan McDermid

Об этом в своём Twitter сообщили местные правоохранительные органы.

«Протестующие снесли наши первые баррикады. Офицеры сохраняют позицию... Протестующие начали бросать бутылки в офицеров», — указывается в заявлении.

По данным правоохранительных органов, в акции принимали участие около 600 человек.

Ранее сообщалось, что в американском Портленде протестующие применили «коктейли Молотова» против полиции.

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