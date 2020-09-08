В США произошли столкновения митингующих с полицией во время протеста
- Reuters
- © Brendan McDermid
Об этом в своём Twitter сообщили местные правоохранительные органы.
«Протестующие снесли наши первые баррикады. Офицеры сохраняют позицию... Протестующие начали бросать бутылки в офицеров», — указывается в заявлении.
Protesters have taken down our first set of barricades. Officers are holding in place.— Rochester NY Police (@RochesterNYPD) September 8, 2020
Protesters have started throwing bottles at officers— Rochester NY Police (@RochesterNYPD) September 8, 2020
По данным правоохранительных органов, в акции принимали участие около 600 человек.
Ранее сообщалось, что в американском Портленде протестующие применили «коктейли Молотова» против полиции.