В США произошли столкновения митингующих с полицией во время протеста

В американском городе Рочестер произошли столкновения митингующих с полицией во время акции протеста против расизма.

Об этом в своём Twitter сообщили местные правоохранительные органы.

«Протестующие снесли наши первые баррикады. Офицеры сохраняют позицию... Протестующие начали бросать бутылки в офицеров», — указывается в заявлении.

Protesters have taken down our first set of barricades. Officers are holding in place. — Rochester NY Police (@RochesterNYPD) September 8, 2020

Protesters have started throwing bottles at officers — Rochester NY Police (@RochesterNYPD) September 8, 2020

По данным правоохранительных органов, в акции принимали участие около 600 человек.

Ранее сообщалось, что в американском Портленде протестующие применили «коктейли Молотова» против полиции.