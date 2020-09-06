В Портленде протестующие применили «коктейли Молотова» против полиции
- Reuters
По данным агентства, во время марша протестующие применили «коктейли Молотова», после чего полицейские провели задержания.
Как заявили в полиции, бутылки с зажигательной смесью применили против нескольких сотрудников правоохранительных органов.
Ранее мэр Портленда Тед Уилер решил покинуть свою квартиру из-за поджога, устроенного демонстрантами у его дома.
1 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что в стране создадут центр по расследованию беспорядков.