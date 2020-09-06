В Портленде протестующие применили «коктейли Молотова» против полиции

Полиция задержала более 50 человек во время беспорядков в американском Портленде, где сотни протестующих вышли на марш против расовой несправедливости, сообщает Associated Press.

Reuters

По данным агентства, во время марша протестующие применили «коктейли Молотова», после чего полицейские провели задержания. Как заявили в полиции, бутылки с зажигательной смесью применили против нескольких сотрудников правоохранительных органов. Ранее мэр Портленда Тед Уилер решил покинуть свою квартиру из-за поджога, устроенного демонстрантами у его дома. 1 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что в стране создадут центр по расследованию беспорядков.