В Портленде протестующие применили «коктейли Молотова» против полиции

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Полиция задержала более 50 человек во время беспорядков в американском Портленде, где сотни протестующих вышли на марш против расовой несправедливости, сообщает Associated Press.
В Портленде протестующие применили «коктейли Молотова» против полиции
  • Reuters

По данным агентства, во время марша протестующие применили «коктейли Молотова», после чего полицейские провели задержания.

Как заявили в полиции, бутылки с зажигательной смесью применили против нескольких сотрудников правоохранительных органов.

Ранее мэр Портленда Тед Уилер решил покинуть свою квартиру из-за поджога, устроенного демонстрантами у его дома.

1 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что в стране создадут центр по расследованию беспорядков.

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