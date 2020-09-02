Мэр Портленда покинет квартиру из-за устроенного протестующими поджога

Мэр американского Портленда Тед Уилер принял решение покинуть свою квартиру из-за поджога, устроенного демонстрантами у его дома.

Об этом сообщает местное издание Oregonian со ссылкой на письмо мэра, которое было отправлено остальным жителям соответствующего здания.

«Я хочу выразить свои искренние извинения за ущерб, нанесённый нашему дому, и за страх, который вы испытываете из-за моего положения», — говорится в электронном письме.

Ранее в американском Портленде протестующие подожгли здание.

1 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что в стране создадут центр по расследованию беспорядков.