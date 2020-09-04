В США семерых полицейских отстранили от работы после смерти афроамериканца

Власти американского Рочестера отстранили от работы семерых сотрудников полиции в связи со смертью афроамериканца Дэниела Пруда после задержания.

Как сообщает ТАСС, об этом заявила мэр города Лавли Уоррен.

Вместе с этим Уоррен призвала генпрокурора штата Нью-Йорк провести тщательное расследование.

По имеющимся данным, в марте Пруд бегал по улице без одежды в состоянии наркотического опьянения и кричал, что заражён коронавирусом. В ходе задержания полицейские надели ему на голову мешок, призванный предохранять окружающих от плевков и прижимали его к асфальту.

В итоге мужчина потерял сознание и был госпитализирован. Он умер в больнице через несколько дней.

Ранее в Вашингтоне полицейский открыл стрельбу в афроамериканца, который попытался сбежать во время задержания. Раненый скончался в больнице.

В конце августа Федеральное бюро расследований США начало расследование обстоятельств стрельбы в афроамериканца Джейкоба Блейка сотрудником полиции в городе Кеноша (штат Висконсин).