В США семерых полицейских отстранили от работы после смерти афроамериканца
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Как сообщает ТАСС, об этом заявила мэр города Лавли Уоррен.
Вместе с этим Уоррен призвала генпрокурора штата Нью-Йорк провести тщательное расследование.
По имеющимся данным, в марте Пруд бегал по улице без одежды в состоянии наркотического опьянения и кричал, что заражён коронавирусом. В ходе задержания полицейские надели ему на голову мешок, призванный предохранять окружающих от плевков и прижимали его к асфальту.
В итоге мужчина потерял сознание и был госпитализирован. Он умер в больнице через несколько дней.
Ранее в Вашингтоне полицейский открыл стрельбу в афроамериканца, который попытался сбежать во время задержания. Раненый скончался в больнице.
В конце августа Федеральное бюро расследований США начало расследование обстоятельств стрельбы в афроамериканца Джейкоба Блейка сотрудником полиции в городе Кеноша (штат Висконсин).