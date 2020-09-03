В Вашингтоне полицейский при задержании застрелил афроамериканца

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В Вашингтоне полицейский открыл стрельбу в афроамериканца, который попытался сбежать во время задержания. Раненый скончался в больнице, передаёт телеканал WJLA.
В Вашингтоне полицейский при задержании застрелил афроамериканца
  • Reuters

Глава полиции Вашингтона Питер Ньюсэм сообщил, что им поступило сообщение о том, что в одной из припаркованных на улице машин находятся люди с оружием.

«Когда они подошли к автомобилю, некоторые находившиеся в автомобиле попытались убежать. Один из полицейских выстрелил из табельного оружия», — заявил он.

Раненого мужчину доставили в больницу, где его признали мёртвым.

«Мы изъяли две единицы огнестрельного оружия с места преступления», — добавил глава полиции.

Представитель городского совета Трейон Уайт в ходе пресс-конференции заявил, что погибший был афроамериканцем.

В конце августа Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало расследование обстоятельств стрельбы в афроамериканца Джейкоба Блейка сотрудником полиции в городе Кеноше (штат Висконсин).

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