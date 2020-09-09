Трамп прокомментировал отставки в полиции Рочестера

Президент США Дональд Трамп прокомментировал отставку командного состава полиции Рочестера (штат Нью-Йорк) на фоне смерти афроамериканца Дэниела Пруда после задержания.

«Шеф полиции и большинство полиции в Рочестере, штат Нью-Йорк, ушли в отставку. Мэр-демократ и, конечно, губернатор (штата Эндрю. — RT) Куомо не знают, что делать», — написал он в своём Twitter.

По словам Трампа, в Нью-Йорке «беспорядок».

«Нет денег, высокие налоги и преступность, все бегут. 3 ноября (день президентских выборов в США. — RT) мы можем это исправить!» — добавил он.

Ранее весь командный состав департамента полиции Рочестера объявил о своей отставке в связи со смертью в марте после задержания афроамериканца Пруда.

В начале сентября в Рочестере прошли акции протеста против расизма.