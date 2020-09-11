В ГД оценили заявление об угрозе появления новой «Российской империи»

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал заявление профессора Академии военного искусства в Варшаве Петра Грохмальского о том, что в случае «включения» Белоруссии в систему России существует риск появления «новой формы Российской империи».
В ГД оценили заявление об угрозе появления новой «Российской империи»
  • globallookpress.com

«Тяжело комментировать такие странные умопостроения, где непонятно, что является задачей, а что является аргументацией. Но вообще так лихо выделять Белоруссию и Россию в две отдельные цивилизации — это надо быть либо совсем дремучим человеком, не знающим исторического контекста, либо очень пристрастным человеком, который делает заявление не в зависимости от исторических реалий, а в зависимости от какой-то политической конъюнктуры, на интересы которой он работает», — пояснил Новиков.

Ранее Грохмальский заявил, что в случае «включения» Белоруссии в систему России существует риск появления «новой формы Российской империи».

По его словам, текущая «российская стратегия» в отношении Белоруссии характеризуется «попытками овладеть культурой и цивилизацией» и «создать в рамках Союзного государства российскую республику».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить