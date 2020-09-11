В ГД оценили заявление об угрозе появления новой «Российской империи»

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал заявление профессора Академии военного искусства в Варшаве Петра Грохмальского о том, что в случае «включения» Белоруссии в систему России существует риск появления «новой формы Российской империи».

«Тяжело комментировать такие странные умопостроения, где непонятно, что является задачей, а что является аргументацией. Но вообще так лихо выделять Белоруссию и Россию в две отдельные цивилизации — это надо быть либо совсем дремучим человеком, не знающим исторического контекста, либо очень пристрастным человеком, который делает заявление не в зависимости от исторических реалий, а в зависимости от какой-то политической конъюнктуры, на интересы которой он работает», — пояснил Новиков.

Ранее Грохмальский заявил, что в случае «включения» Белоруссии в систему России существует риск появления «новой формы Российской империи».

По его словам, текущая «российская стратегия» в отношении Белоруссии характеризуется «попытками овладеть культурой и цивилизацией» и «создать в рамках Союзного государства российскую республику».