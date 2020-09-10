Президент Ливана не исключил преднамеренный поджог в порту Бейрута

Президент Ливана Мишель Аун не исключил, что пожар в порту Бейрута мог возникнуть в результате саботажа. Он также допустил, что к ситуации могла привести «халатность или техническая неисправность».

«Сегодняшний пожар может быть преднамеренным актом саботажа или результатом технической ошибки, незнания или халатности. В любом случае причина должна быть выяснена как можно скорее, а виновные должны быть наказаны», — цитирует его пресс-служба.

Как пишет LBCI со ссылкой на Международный Красный крест, пожар возник на складе, где хранятся продовольственные пайки.

Крупный пожар возник в четверг, 10 сентября, на территории свободной таможенной зоны в порту Бейрута.

Военная полиция и армейская разведка Ливана будут расследовать инцидент. Такими полномочиями их наделил генпрокурор Кассационного суда Гассан Овейдат.

4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. По последним данным, погибли 190 человек.