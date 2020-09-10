Президент Ливана не исключил преднамеренный поджог в порту Бейрута

Короткая ссылка
Президент Ливана Мишель Аун не исключил, что пожар в порту Бейрута мог возникнуть в результате саботажа. Он также допустил, что к ситуации могла привести «халатность или техническая неисправность».
Президент Ливана не исключил преднамеренный поджог в порту Бейрута
  • Reuters

«Сегодняшний пожар может быть преднамеренным актом саботажа или результатом технической ошибки, незнания или халатности. В любом случае причина должна быть выяснена как можно скорее, а виновные должны быть наказаны», — цитирует его пресс-служба.

Как пишет LBCI со ссылкой на Международный Красный крест, пожар возник на складе, где хранятся продовольственные пайки.

Крупный пожар возник в четверг, 10 сентября, на территории свободной таможенной зоны в порту Бейрута.

Военная полиция и армейская разведка Ливана будут расследовать инцидент. Такими полномочиями их наделил генпрокурор Кассационного суда Гассан Овейдат.

4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. По последним данным, погибли 190 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить