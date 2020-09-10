Военная разведка займётся расследованием пожара в порту Бейрута
- Reuters
«Мы решаем передать поручения всем службам безопасности, службе гражданской обороны, пожарной службе Бейрута от военной полиции и разведки для проведения необходимого расследования для выяснения причин внезапно возникшего сегодня пожара в порту Бейрута», — приводит РИА Новости сообщение ливанской Генпрокуратуры.
Ведомствам поручено как можно быстрее проинформировать о результатах расследования «в связи с серьёзностью ситуации с точки зрения безопасности граждан и общественного порядка».
Крупный пожар возник в четверг, 10 сентября, на территории свободной таможенной зоны в порту Бейрута. К его тушению подключились вертолёты.
По данным местной службы Красного креста, погибших нет.