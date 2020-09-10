Военная разведка займётся расследованием пожара в порту Бейрута

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Военная полиция и армейская разведка Ливана будут расследовать новый пожар в порту Бейрута. Такими полномочиями их наделил генпрокурор Кассационного суда Гассан Овейдат.
Военная разведка займётся расследованием пожара в порту Бейрута
  • Reuters

«Мы решаем передать поручения всем службам безопасности, службе гражданской обороны, пожарной службе Бейрута от военной полиции и разведки для проведения необходимого расследования для выяснения причин внезапно возникшего сегодня пожара в порту Бейрута», — приводит РИА Новости сообщение ливанской Генпрокуратуры.

Ведомствам поручено как можно быстрее проинформировать о результатах расследования «в связи с серьёзностью ситуации с точки зрения безопасности граждан и общественного порядка».

Крупный пожар возник в четверг, 10 сентября, на территории свободной таможенной зоны в порту Бейрута. К его тушению подключились вертолёты.

По данным местной службы Красного креста, погибших нет.

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