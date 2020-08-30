Число жертв взрыва в порту Бейрута возросло до 190

Короткая ссылка
Число погибших в результате взрыва в порту Бейрута увеличилось до 190, пострадали более 6,5 тыс. человек. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на еженедельный отчёт ливанского правительства.
Число жертв взрыва в порту Бейрута возросло до 190
  • Reuters

Отмечается, что три человека считаются пропавшими без вести.

В результате катастрофы 300 тыс. человек остались без жилья. 

Ранее сообщалось о 171 погибшем в результате взрыва в порту Бейрута.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить