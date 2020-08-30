Число жертв взрыва в порту Бейрута возросло до 190
Число погибших в результате взрыва в порту Бейрута увеличилось до 190, пострадали более 6,5 тыс. человек. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на еженедельный отчёт ливанского правительства.
- Reuters
Отмечается, что три человека считаются пропавшими без вести.
В результате катастрофы 300 тыс. человек остались без жилья.
Ранее сообщалось о 171 погибшем в результате взрыва в порту Бейрута.
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