Число жертв взрыва в порту Бейрута возросло до 190

Число погибших в результате взрыва в порту Бейрута увеличилось до 190, пострадали более 6,5 тыс. человек. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на еженедельный отчёт ливанского правительства.

Reuters

Отмечается, что три человека считаются пропавшими без вести. В результате катастрофы 300 тыс. человек остались без жилья. Ранее сообщалось о 171 погибшем в результате взрыва в порту Бейрута.