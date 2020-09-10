В Латинскую Америку поставят до 100 млн доз вакцины «Спутник V»

В Латинскую Америку будет поставлено до 100 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Вчера мы договорились о поставках 32 млн доз вакцины в Мексику. В ближайшее время — буквально завтра — мы объявим о поставке до 100 млн доз в другие страны Латинской Америки», — сказал он во время онлайн-конференции со странами Латинской Америки. Его слова приводит РИА Новости.

9 сентября сообщалось, что РФПИ договорился с фармацевтической компанией Landsteiner Scientific о поставке в Мексику 32 млн доз российской вакцины «Спутник V».

4 сентября глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что Россия получила более 30 обращений из разных стран касательно российской вакцины.