В Латинскую Америку поставят до 100 млн доз вакцины «Спутник V»
- © Российский Фонд Прямых Инвестиций
«Вчера мы договорились о поставках 32 млн доз вакцины в Мексику. В ближайшее время — буквально завтра — мы объявим о поставке до 100 млн доз в другие страны Латинской Америки», — сказал он во время онлайн-конференции со странами Латинской Америки. Его слова приводит РИА Новости.
9 сентября сообщалось, что РФПИ договорился с фармацевтической компанией Landsteiner Scientific о поставке в Мексику 32 млн доз российской вакцины «Спутник V».
4 сентября глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что Россия получила более 30 обращений из разных стран касательно российской вакцины.