ЕК выделит €2,7 млн на развитие цифровой экономики на Украине

Еврокомиссия планирует нанять подрядчиков, которые помогут украинским властям развивать в стране цифровую экономику. Об этом говорится в описании тендера ЕК. С документом ознакомился RT.

Еврокомиссия, как отмечается в документе, намерена поддержать Министерство цифровой трансформации Украины и украинскую Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи и информатизации, в выполнении обязательств в области цифровой экономики в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

На этот проект выделят €2,7 млн. В ЕК рассчитывают реализовать его за три года.

«В ходе этой работы бенефициарам будет оказываться поддержка в подготовке, принятии, реализации и обеспечении соблюдения законодательных норм в соответствии с приложением XVII-3 к Соглашению об ассоциации и Углублённой и всеобъемлющей зоны свободной торговли», — подчёркивается в документе.

Проект направлен на «укрепление потенциала государственных структур» Украины, добавили в ЕК.

В июне ЕК объявила о планах потратить до €12,5 млн на программу по укреплению гражданского общества на Украине. Предполагалось продвигать принципы реформ госуправления и повысить влияние независимых СМИ.