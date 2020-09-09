В Бразилии начнут массовую вакцинацию от COVID-19 в январе 2021 года

В Бразилии массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 планируется начать в январе 2021 года, сообщил исполняющий обязанности главы Минздрава Эдуарду Пазуэллу.

«Мы заключаем контракты с производителями вакцин, ожидается, что поставки начнутся с января; в январе следующего года мы начнём массовую вакцинацию», — цитирует его издание Folha de Sao Paulo.

Одной из возможных вакцин называют препарат лаборатории AstraZeneca.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что клинические исследования вакцины из России «Спутник V» начнутся в ОАЭ, Саудовской Аравии, Филиппинах, Индии и Бразилии в сентябре.

В августе РФПИ и бразильский штат Парана договорились о производстве и продвижении российской вакцины от коронавирусной инфекции.

Доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.