В РФПИ прокомментировали критику российской вакцины от COVID-19

Короткая ссылка
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в колонке для агентства Sputnik на английском языке прокомментировал критические заявления о российской вакцине от COVID-19.
В РФПИ прокомментировали критику российской вакцины от COVID-19
  • © Кирилл Зыков
  • АГН «Москва»

«С самого начала запуска российской вакцины «Спутник V», разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи и зарегистрированной Минздравом России 11 августа, Россия видела интерес и надежду со стороны многих стран и уже получила заявки на покупку более одного миллиарда доз вакцины. Тем не менее мы также столкнулись с критикой и вопросами от ряда западных стран и компаний», — цитирует Дмитриева РИА Новости.

По его словам, регистрация была осуществлена по ускоренной процедуре благодаря положительным результатам первой и второй фаз клинических исследований и тому, что платформа на основе аденовирусных векторов человека подтверждена в качестве самой безопасной платформы в мире в ходе десятилетий исследований.

Дмитриев также отметил, что в вакцине используется технология двух аденовирусных векторов человека, которую для профилактики COVID-19 больше никто в мире не использует.

«Векторы — это генно-модифицированные вирусы, не способные к воспроизводству и несущие в себе генетический материал внешней оболочки коронавируса», — уточнил он.

Кроме того, Дмитриев напомнил, что данные о клинических исследованиях были опубликованы 4 сентября в издании The Lancet.

«В результате фаз I—II клинических исследований вакцины «Спутник V» не обнаружено серьёзных нежелательных явлений», — сообщил он.

По его словам, у 100% участников клинических исследований вакцина сформировала устойчивый и гуморальный, и клеточный иммунный ответ.

«Клинические исследования «Спутника V» в ОАЭ, Саудовской Аравии, Филиппинах, Индии и Бразилии начнутся в этом месяце. Предварительные результаты фазы III клинических исследований «Спутника V» будут опубликованы в октябре-ноябре 2020 года», — добавил Дмитриев.

Ранее начальник терапевтической службы тюменской Областной клинической больницы №1 Елена Журавлёва в беседе с URA.RU оценила возможность второй волны COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить