В РФПИ прокомментировали критику российской вакцины от COVID-19

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в колонке для агентства Sputnik на английском языке прокомментировал критические заявления о российской вакцине от COVID-19.

«С самого начала запуска российской вакцины «Спутник V», разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи и зарегистрированной Минздравом России 11 августа, Россия видела интерес и надежду со стороны многих стран и уже получила заявки на покупку более одного миллиарда доз вакцины. Тем не менее мы также столкнулись с критикой и вопросами от ряда западных стран и компаний», — цитирует Дмитриева РИА Новости.

По его словам, регистрация была осуществлена по ускоренной процедуре благодаря положительным результатам первой и второй фаз клинических исследований и тому, что платформа на основе аденовирусных векторов человека подтверждена в качестве самой безопасной платформы в мире в ходе десятилетий исследований.

Дмитриев также отметил, что в вакцине используется технология двух аденовирусных векторов человека, которую для профилактики COVID-19 больше никто в мире не использует.

«Векторы — это генно-модифицированные вирусы, не способные к воспроизводству и несущие в себе генетический материал внешней оболочки коронавируса», — уточнил он.

Кроме того, Дмитриев напомнил, что данные о клинических исследованиях были опубликованы 4 сентября в издании The Lancet.

«В результате фаз I—II клинических исследований вакцины «Спутник V» не обнаружено серьёзных нежелательных явлений», — сообщил он.

По его словам, у 100% участников клинических исследований вакцина сформировала устойчивый и гуморальный, и клеточный иммунный ответ.

«Клинические исследования «Спутника V» в ОАЭ, Саудовской Аравии, Филиппинах, Индии и Бразилии начнутся в этом месяце. Предварительные результаты фазы III клинических исследований «Спутника V» будут опубликованы в октябре-ноябре 2020 года», — добавил Дмитриев.

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