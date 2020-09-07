Федеральная палата врачей ФРГ прокомментировала ситуацию с Навальным

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Федеральная врачебная палата ФРГ прокомментировала ситуацию с Алексеем Навальным.
Федеральная палата врачей ФРГ прокомментировала ситуацию с Навальным
  • Reuters

«Дальнейшие обследования, конечно, могут быть инициированы по немецкому законодательству, но только родственниками. Сама Федеральная врачебная палата не может участвовать в расследованиях, потому что не является следственным органом. Расследования являются прерогативой государственных органов», — заявили РИА Новости в пресс-службе этого объединения.

5 сентября российская Национальная медицинская палата обратилась к Врачебной палате Германии с предложением создать совместную экспертную группу для выяснения причин состояния Навального. Как отметил глава Национальной медицинской палаты России Леонид Рошаль, к объединённой комиссии можно привлечь токсикологов из других стран, провести консультации и вынести беспристрастный окончательный вердикт, был Навальный отравлен или нет.

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