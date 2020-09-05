В МИД России ответили на заявление ФРГ и Франции по Навальному

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RT
В МИД России прокомментировали совместное заявление глав министерств иностранных дел Германии и Франции Хайко Мааса и Жана-Ив Ле Дриана по ситуации с Алексеем Навальным, которые потребовали от Москвы «объяснений».
В МИД России ответили на заявление ФРГ и Франции по Навальному
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

«В связи с безапелляционными утверждениями, что токсичные химические соединения нервно-паралитического действия, которые на Западе именуют «Новичками», были разработаны у нас, необходимо напомнить следующее. На протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Там напомнили, что в США «разработчикам технологий их боевого применения официально выдано более полутора сотен патентов».

4 сентября главы МИД ФРГ и Франции по итогам встречи опубликовали совместное заявление по ситуации с Навальным.

Они заявили о важности «объяснения» со стороны России в связи с обнаружением в ФРГ данных об отравлении Навального веществом из группы «Новичок».

Российский посол в Великобритании Андрей Келин назвал ситуацию вокруг Навального провокацией, направленной на срыв процесса налаживания отношений между Россией и Европой. В Кремле отмечали, что отравляющих веществ в организме Навального до его вывоза в Берлин выявлено не было.

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