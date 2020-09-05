США готовы помочь в урегулировании ситуации на границе КНР и Индии

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США готовы помочь с разрешением ситуации на границе Китая и Индии.

«Мы готовы помочь Китаю и Индии. Если мы можем что-то сделать, мы будем рады принять участие и помочь», — приводит ТАСС его слова.

Трамп назвал «очень неприятной» ситуацию на границе государств.

Ранее в индийском Минобороны заявили, что в ночь с 29 на 30 августа произошло новое столкновение Индии с войсками Китая в приграничном регионе Ладакх.

Со своей стороны Министерство обороны Китая сообщило, что индийские войска «незаконно пересекли линию контроля на правом берегу озера Пангонг-Цо, открыто провоцируя и создав напряжённость в приграничной зоне».