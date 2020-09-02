Индийские власти запретили более 100 китайских приложений

Министерство электроники и информационных технологий Индии запретило более 100 китайских приложений на территории страны.

Об этом сообщает NDTV.

Отмечается, что соответствующий шаг был предпринят из соображений государственной безопасности.

В министерстве поясняют, что попавшие в список приложения «связаны с деятельностью, наносящей ущерб суверенитету и целостности Индии, а также безопасности государства и общественному порядку».

По данным телеканала, одним из таких приложений является PUBG Mobile — мобильная версия компьютерной игры.

Ранее в индийском Минобороны заявили, что в ночь с 29 на 30 августа произошло новое столкновение Индии с войсками Китая в приграничном регионе Ладакх.

Со своей стороны Министерство обороны Китая сообщило, что индийские войска «незаконно пересекли линию контроля на правом берегу озера Пангонг-Цо, открыто провоцируя и создав напряжённость в приграничной зоне».