В МИД Венесуэлы заявили о получении 850 тысяч ампул инсулина от России

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В Венесуэлу прибыл груз с 850 тыс. ампул инсулина от России. Об этом сообщили в МИД республики.
В МИД Венесуэлы заявили о получении 850 тысяч ампул инсулина от России
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«В рамках стратегического торгового альянса, достигнутого в 2019 между Россией и Венесуэлой в рамках Петербургского экономического форума, груз с 850 тысячами ампул четырёх типов инсулина прибыл в пятницу в южноамериканскую страну», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что альянс ставит целью достижение сотрудничества в области поставок, регистрации, распространения и контроля качества передачи технологий. 

Ранее глава мексиканского МИД Марсело Эбрард заявил, что Россия поставит Мексике до 2 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции для самостоятельного проведения третьего этапа клинических исследований.

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