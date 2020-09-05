В МИД Венесуэлы заявили о получении 850 тысяч ампул инсулина от России

В Венесуэлу прибыл груз с 850 тыс. ампул инсулина от России. Об этом сообщили в МИД республики.

«В рамках стратегического торгового альянса, достигнутого в 2019 между Россией и Венесуэлой в рамках Петербургского экономического форума, груз с 850 тысячами ампул четырёх типов инсулина прибыл в пятницу в южноамериканскую страну», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что альянс ставит целью достижение сотрудничества в области поставок, регистрации, распространения и контроля качества передачи технологий.

Ранее глава мексиканского МИД Марсело Эбрард заявил, что Россия поставит Мексике до 2 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции для самостоятельного проведения третьего этапа клинических исследований.