Россия поставит препарат от коронавируса в ЮАР и Латинскую Америку
- РИА Новости
«Компания «Кромис», совместное предприятие РФПИ и группы компаний «Химрар», подписала дистрибьюторское соглашение с компанией 3Sixty Biopharmaceuticals, дочерней компанией 3Sixty Global Solutions Group, по поставке первого российского препарата «Авифавир» для лечения COVID-19 в ЮАР», — приводит сообщение ТАСС.
Кроме того, в соответствии с соглашением от 29 июля 2020 года не менее 150 тыс. упаковок «Авифавира» будет поставлено в Аргентину, Боливию, Гондурас, Парагвай, Сальвадор, Уругвай и Эквадор.
Продажа препарата будет осуществляться через компанию «Кромис» и боливийскую компанию Sigma Corp S.R.L. (Industria Quimico Farmaceutica Sigma Corp S.R.L.).
Боливийской компании также будет передана технология получения готовой лекарственной формы «Авифавира».
В середине июля начались поставки препарата «Авифавир» в Казахстан.
30 мая «Авифавир» получил одобрение Минздрава России.