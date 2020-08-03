Россия поставит препарат от коронавируса в ЮАР и Латинскую Америку

Разработанный в России препарат от коронавирусной инфекции COVID-19 «Авифавир» поставят в ЮАР и страны Латинской Америки, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Компания «Кромис», совместное предприятие РФПИ и группы компаний «Химрар», подписала дистрибьюторское соглашение с компанией 3Sixty Biopharmaceuticals, дочерней компанией 3Sixty Global Solutions Group, по поставке первого российского препарата «Авифавир» для лечения COVID-19 в ЮАР», — приводит сообщение ТАСС.

Кроме того, в соответствии с соглашением от 29 июля 2020 года не менее 150 тыс. упаковок «Авифавира» будет поставлено в Аргентину, Боливию, Гондурас, Парагвай, Сальвадор, Уругвай и Эквадор.

Продажа препарата будет осуществляться через компанию «Кромис» и боливийскую компанию Sigma Corp S.R.L. (Industria Quimico Farmaceutica Sigma Corp S.R.L.).

Боливийской компании также будет передана технология получения готовой лекарственной формы «Авифавира».

В середине июля начались поставки препарата «Авифавир» в Казахстан.

30 мая «Авифавир» получил одобрение Минздрава России.