Байден осудил факты мародёрства во время протестов в США

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден осудил зафиксированные факты мародёрства и поджогов во время протестов в Соединённых Штатах.
Байден осудил факты мародёрства во время протестов в США
  • © REUTERS/Alan Freed

Соответствующее заявление он сделал во время своего общения с жителями американского города Кеноши.

«Протесты — это протесты, но ничто не может оправдать мародёрство, поджоги и так далее», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, занимающиеся грабежами и поджогами должны «нести ответственность — и точка».

Ранее в американском Портленде протестующие подожгли здание.

1 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что в стране создадут центр по расследованию беспорядков.

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