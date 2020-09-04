Байден осудил факты мародёрства во время протестов в США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден осудил зафиксированные факты мародёрства и поджогов во время протестов в Соединённых Штатах.

Соответствующее заявление он сделал во время своего общения с жителями американского города Кеноши.

«Протесты — это протесты, но ничто не может оправдать мародёрство, поджоги и так далее», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, занимающиеся грабежами и поджогами должны «нести ответственность — и точка».

Ранее в американском Портленде протестующие подожгли здание.

1 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что в стране создадут центр по расследованию беспорядков.