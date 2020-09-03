Турция готова вести переговоры с Грецией без предварительных условий

Турция готова приступить к переговорам с Грецией по разрешению разногласий без предварительных условий, также Анкара поддерживает идею НАТО о начале переговоров по снижению напряжённости в Восточном Средиземноморье. Об этом заявили в турецком МИД.

«Генеральный секретарь НАТО выступил с инициативой по снижению напряжённости в Восточном Средиземноморье и по предотвращению нежелательных ситуаций с морскими и воздушными элементами. Эта поддержанная нашей страной инициатива, как заявил сегодня генеральный секретарь, направлена на начало переговоров военно-технического характера между двумя странами в рамках НАТО», — заявили в министерстве.

Такие переговоры, подчеркнули там, касаются не только решения двусторонних вопросов между Турцией и Грецией, но и договорённостей между военными двух стран.

«Мы ожидаем, что Греция поддержит эту инициативу генерального секретаря НАТО», — цитирует ведомство ТАСС.

29 августа Греция заявила о «провокационном поведении» истребителей Турции.

В греческом Генштабе национальной обороны отметили, что турецкие истребители продемонстрировали «провокационное поведение» во время пролёта американского стратегического бомбардировщика В-52 в сопровождении четырёх самолётов F-16 Греции в пределах районов Афин и Скопье.

При этом 27 августа турецкие истребители перехватили шесть самолётов F-16 Греции над Средиземным морем.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности страны защищать свои интересы в Восточном Средиземноморье.