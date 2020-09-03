Турция готова вести переговоры с Грецией без предварительных условий
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«Генеральный секретарь НАТО выступил с инициативой по снижению напряжённости в Восточном Средиземноморье и по предотвращению нежелательных ситуаций с морскими и воздушными элементами. Эта поддержанная нашей страной инициатива, как заявил сегодня генеральный секретарь, направлена на начало переговоров военно-технического характера между двумя странами в рамках НАТО», — заявили в министерстве.
Такие переговоры, подчеркнули там, касаются не только решения двусторонних вопросов между Турцией и Грецией, но и договорённостей между военными двух стран.
«Мы ожидаем, что Греция поддержит эту инициативу генерального секретаря НАТО», — цитирует ведомство ТАСС.
29 августа Греция заявила о «провокационном поведении» истребителей Турции.
В греческом Генштабе национальной обороны отметили, что турецкие истребители продемонстрировали «провокационное поведение» во время пролёта американского стратегического бомбардировщика В-52 в сопровождении четырёх самолётов F-16 Греции в пределах районов Афин и Скопье.
При этом 27 августа турецкие истребители перехватили шесть самолётов F-16 Греции над Средиземным морем.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности страны защищать свои интересы в Восточном Средиземноморье.