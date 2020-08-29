Греция заявила о «провокационном поведении» истребителей Турции

Короткая ссылка
Турецкие истребители продемонстрировали «провокационное поведение» во время пролёта американского стратегического бомбардировщика В-52 в сопровождении четырёх самолётов F-16 Греции в пределах районов Афин и Скопье, заявили в греческом Генштабе национальной обороны.
Греция заявила о «провокационном поведении» истребителей Турции
  • Американский стратегический бомбардировщик В-52
  • Reuters
  • © Tim Chong

«Несмотря на согласованные и соответствующие заверения, на входе B-52 в район полётной информации Афин турецкие истребители, демонстрируя особенно провокационное, неэтичное, антисоюзническое и диаметрально противоположное цели миссии поведение, продолжили полёт возле американского самолёта, который приняла по плану четвёрка греческих F-16», — говорится в заявлении.

Находящиеся в этом районе в резерве самолёты F-16 перехватили и вытеснили турецкий истребитель из зоны.

В Генштабе Греции подчеркнули, что «пиратские» действия Турции могли привести к аварии и поставить под угрозу воздушные транспортные средства других государств НАТО.

Инцидент произошёл 28 августа.

Ранее Минобороны Турции сообщило о перехвате шести самолётов F-16 Греции над Средиземным морем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить