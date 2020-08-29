Греция заявила о «провокационном поведении» истребителей Турции

Турецкие истребители продемонстрировали «провокационное поведение» во время пролёта американского стратегического бомбардировщика В-52 в сопровождении четырёх самолётов F-16 Греции в пределах районов Афин и Скопье, заявили в греческом Генштабе национальной обороны.

«Несмотря на согласованные и соответствующие заверения, на входе B-52 в район полётной информации Афин турецкие истребители, демонстрируя особенно провокационное, неэтичное, антисоюзническое и диаметрально противоположное цели миссии поведение, продолжили полёт возле американского самолёта, который приняла по плану четвёрка греческих F-16», — говорится в заявлении.

Находящиеся в этом районе в резерве самолёты F-16 перехватили и вытеснили турецкий истребитель из зоны.

В Генштабе Греции подчеркнули, что «пиратские» действия Турции могли привести к аварии и поставить под угрозу воздушные транспортные средства других государств НАТО.

Инцидент произошёл 28 августа.

Ранее Минобороны Турции сообщило о перехвате шести самолётов F-16 Греции над Средиземным морем.