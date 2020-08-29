Греция заявила о «провокационном поведении» истребителей Турции
- Американский стратегический бомбардировщик В-52
- Reuters
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«Несмотря на согласованные и соответствующие заверения, на входе B-52 в район полётной информации Афин турецкие истребители, демонстрируя особенно провокационное, неэтичное, антисоюзническое и диаметрально противоположное цели миссии поведение, продолжили полёт возле американского самолёта, который приняла по плану четвёрка греческих F-16», — говорится в заявлении.
Находящиеся в этом районе в резерве самолёты F-16 перехватили и вытеснили турецкий истребитель из зоны.
В Генштабе Греции подчеркнули, что «пиратские» действия Турции могли привести к аварии и поставить под угрозу воздушные транспортные средства других государств НАТО.
Инцидент произошёл 28 августа.
Ранее Минобороны Турции сообщило о перехвате шести самолётов F-16 Греции над Средиземным морем.