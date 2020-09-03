В ВОЗ назвали число выявленных случаев коронавируса в мире
С начала пандемии коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена более чем у 25,8 млн человек по всему миру. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
- Reuters
- © Anthony Kwan
Об этом говорится в сообщении на сайте организации.
Отмечается, что число летальных исходов в мире достигло 859 130.
Ранее представительство ВОЗ в Африке сообщило, что число выздоровевших после коронавируса в регионе превысило 1 млн.
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