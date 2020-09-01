Число случаев коронавируса в Африке превысило 1 млн 250 тысяч
Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе достигло 1 250 340.
- © REUTERS/Baz Ratner
Об этом сообщается в Twitter организации.
29 911 пациентов с COVID-19 скончались.
Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.
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