В федеральной прокуратуре ФРГ прокомментировали ситуацию с Навальным

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В федеральной прокуратуре ФРГ прокомментировали ситуацию с Алексеем Навальным.
В федеральной прокуратуре ФРГ прокомментировали ситуацию с Навальным
  • РИА Новости

В ведомстве заявили, что не считают данное дело «особым случаем».

Об этом говорится в письменном ответе на запрос РИА Новости.

«Федеральная прокуратура не раскрывает, за исключением особых отдельных случаев, было ли проведено расследование в отношении определённого лица или было ли оно связано с определённым вопросом», — отмечается в ответе ведомства на запрос, проводит ли оно в настоящее время какие-либо проверки по делу Навального.

Ранее появилась информация, что Министерство юстиции Германии получило запрос от Генеральной прокуратуры России по поводу госпитализации Алексея Навального.

Как сообщал ранее официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, ГП попросила предоставить информацию об исследованиях и предварительных диагнозах Навального.

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