В ЕП связали увеличение числа саморадикализировавшихся террористов в США с «российской пропагандой»
- Reuters
По словам членов Европейского парламента (ЕП), в США отмечается рост активности «внутреннего терроризма» на почве расизма и ненависти. В частности, в тексте упоминаются частые столкновения между представителями движения «Антифа» и расистами, равно как и случаи насилия в отношении лиц, придерживающихся левых политических взглядов.
В подобных обстоятельствах в роли «террористов» обычно выступают одиночки, совершающие преступления с применением законно приобретённого оружия, уточняют евродепутаты.
«Они часто саморадикализуются под воздействием интернет-пропаганды, которая исходит в том числе из России и/или Украины и подталкивает к насилию и преступлениям», — следует из текста.
В конце мая бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс предположила, что Россия и другие государства якобы могут быть причастны к организации массовых протестов в стране, переросших в беспорядки и погромы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал высказывание Райс инсинуацией. По его словам, такая точка зрения не может отражать официальную позицию Вашингтона.