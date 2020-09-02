В ЕП связали увеличение числа саморадикализировавшихся террористов в США с «российской пропагандой»

В Европарламенте полагают, что жители США, совершающие преступления на почве ненависти, «саморадикализуются» в том числе под влиянием «интернет-пропаганды из России». Об этом говорится в отчёте группы евродепутатов, составленном по итогам миссии в Вашингтон и Бостон. С текстом документа ознакомился RT.

По словам членов Европейского парламента (ЕП), в США отмечается рост активности «внутреннего терроризма» на почве расизма и ненависти. В частности, в тексте упоминаются частые столкновения между представителями движения «Антифа» и расистами, равно как и случаи насилия в отношении лиц, придерживающихся левых политических взглядов.

В подобных обстоятельствах в роли «террористов» обычно выступают одиночки, совершающие преступления с применением законно приобретённого оружия, уточняют евродепутаты.

«Они часто саморадикализуются под воздействием интернет-пропаганды, которая исходит в том числе из России и/или Украины и подталкивает к насилию и преступлениям», — следует из текста.

В конце мая бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс предположила, что Россия и другие государства якобы могут быть причастны к организации массовых протестов в стране, переросших в беспорядки и погромы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал высказывание Райс инсинуацией. По его словам, такая точка зрения не может отражать официальную позицию Вашингтона.