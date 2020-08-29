Глава Пентагона заявил о необходимости укрепить ядерные силы США
- AFP
«Поскольку коммунистический Китай стремится как минимум вдвое увеличить свои ядерные арсеналы, модернизация наших ядерных сил и поддержание боеготовности имеет важное значение для свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», — написал он в Twitter.
Ранее Пентагон выразил обеспокоенность в связи с военными учениями КНР в Южно-Китайском море.
В Китае, в свою очередь, заявили, что американский самолёт вторгся в воздушное пространство КНР во время проведения боевых учений.