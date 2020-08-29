Глава Пентагона заявил о необходимости укрепить ядерные силы США

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Министр обороны США Марк Эспер заявил, что на фоне роста ядерного потенциала Китая Соединённым Штатам необходимо модернизировать свои ядерные силы.
Глава Пентагона заявил о необходимости укрепить ядерные силы США
  • AFP

«Поскольку коммунистический Китай стремится как минимум вдвое увеличить свои ядерные арсеналы, модернизация наших ядерных сил и поддержание боеготовности имеет важное значение для свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», — написал он в Twitter.

Ранее Пентагон выразил обеспокоенность в связи с военными учениями КНР в Южно-Китайском море.

В Китае, в свою очередь, заявили, что американский самолёт вторгся в воздушное пространство КНР во время проведения боевых учений.

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