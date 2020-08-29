Глава Пентагона заявил о необходимости укрепить ядерные силы США

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что на фоне роста ядерного потенциала Китая Соединённым Штатам необходимо модернизировать свои ядерные силы.

«Поскольку коммунистический Китай стремится как минимум вдвое увеличить свои ядерные арсеналы, модернизация наших ядерных сил и поддержание боеготовности имеет важное значение для свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», — написал он в Twitter.

Ранее Пентагон выразил обеспокоенность в связи с военными учениями КНР в Южно-Китайском море.

В Китае, в свою очередь, заявили, что американский самолёт вторгся в воздушное пространство КНР во время проведения боевых учений.